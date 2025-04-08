Названы самые популярные автомобили с пробегом у россиян
Отмечается, что лидером рейтинга стал рестайлинговый Ford Focus третьего поколения. В десятку наиболее популярных машин с пробегом также вошли Volkswagen Polo пятого поколения, Hyundai Creta первого поколения, Toyota Camry XV70, BMW X5 третьего поколения.
Названы самые популярные автомобили с пробегом у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.
Отмечается, что лидером рейтинга стал рестайлинговый Ford Focus третьего поколения.
В десятку наиболее популярных машин с пробегом также вошли Volkswagen Polo пятого поколения, Hyundai Creta первого поколения, Toyota Camry XV70, BMW X5 третьего поколения.
На седьмой позиции — BMW 3 Series шестого поколения.
Далее в списке Hyundai Solaris и Geely Coolray.