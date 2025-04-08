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Названы самые популярные автомобили с пробегом у россиян
Отмечается, что лидером рейтинга стал рестайлинговый Ford Focus третьего поколения. В десятку наиболее популярных машин с пробегом также вошли Volkswagen Polo пятого поколения, Hyundai Creta первого поколения, Toyota Camry XV70, BMW X5 третьего поколения.

Названы самые популярные автомобили с пробегом у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

Отмечается, что лидером рейтинга стал рестайлинговый Ford Focus третьего поколения.

В десятку наиболее популярных машин с пробегом также вошли Volkswagen Polo пятого поколения, Hyundai Creta первого поколения, Toyota Camry XV70, BMW X5 третьего поколения.

На седьмой позиции — BMW 3 Series шестого поколения.

Далее в списке Hyundai Solaris и Geely Coolray.