Мошенники начали клонировать страницы россиян в соцсетях

Аферисты полностью дублируют доступную информацию из аккаунта жертвы. О создании двойника жертвы узнают от знакомых, которым пришел подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. В некоторых случаях аферисты сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана. Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие дублей.

Мошенники начали клонировать страницы россиян в соцсетях. Об этом пишет «Газета. ру».

Аферисты полностью дублируют доступную информацию из аккаунта жертвы. О создании двойника жертвы узнают от знакомых, которым пришел подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи.

В некоторых случаях аферисты сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана. Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие дублей.