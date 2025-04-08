Мошенники начали клонировать страницы россиян в соцсетях
Аферисты полностью дублируют доступную информацию из аккаунта жертвы. О создании двойника жертвы узнают от знакомых, которым пришел подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. В некоторых случаях аферисты сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана. Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие дублей.
Мошенники начали клонировать страницы россиян в соцсетях. Об этом пишет «Газета. ру».
Аферисты полностью дублируют доступную информацию из аккаунта жертвы. О создании двойника жертвы узнают от знакомых, которым пришел подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи.
В некоторых случаях аферисты сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана. Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие дублей.