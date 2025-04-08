В Рязанскую область придет циклон

Об этом в своем Telegram-канале сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов. Он отметил, что сейчас снегом засыпает восток Рязанской области. «Там сейчас хозяйничает холодный фронт с волнами, отголоски этой фронтальной системы принесут сегодня небольшие осадки и в центр области, включая Рязань. А сам циклон будет постепенно уходить на северо-восток, вливаясь в циркуляцию другого, уже североатлантического циклона», — подчеркнул Степанов. По его словам, в ближайшие дни в регионе будет довольно прохладно, 9 апреля ожидается усиление ветра. Повышение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается только к концу недели.

Холодная погода в Рязанской области сохранится до конца недели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов.

Он отметил, что сейчас снегом засыпает восток Рязанской области.

«Там сейчас хозяйничает холодный фронт с волнами, отголоски этой фронтальной системы принесут сегодня небольшие осадки и в центр области, включая Рязань. А сам циклон будет постепенно уходить на северо-восток, вливаясь в циркуляцию другого, уже североатлантического циклона», — подчеркнул Степанов.

По его словам, в ближайшие дни в регионе будет довольно прохладно, 9 апреля ожидается усиление ветра. Повышение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается только к концу недели.