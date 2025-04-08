Госдума приняла проект об уголовном наказании за дискредитацию российской армии

По данным агентства, Госдума приняла законопроект во втором и третьем, окончательном чтении. Он подразумевает уголовную ответственность за дискредитацию армии, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Уточняется, что во всех случаях совершения преступлений конфискуют имущество. Изменения хотят внести в Уголовный кодекс, а также статью 31 Уголовно-процессуального кодекса.

Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за дискредитацию российской армии. Об этом 8 апреля сообщило РИА Новости.

По данным агентства, Госдума приняла законопроект во втором и третьем, окончательном чтении.

Он подразумевает уголовную ответственность за дискредитацию армии, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений.

Уточняется, что во всех случаях совершения преступлений конфискуют имущество.

Изменения хотят внести в Уголовный кодекс, а также статью 31 Уголовно-процессуального кодекса.