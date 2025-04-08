Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час сохранением до конца суток 8 апреля и днем 9 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление осадков в виде дождя, мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
В ближайший час сохранением до конца суток 8 апреля и днем 9 апреля на территории Рязанской области ожидается усиление осадков в виде дождя, мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Будьте внимательны и осторожны!