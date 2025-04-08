Более 40 рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе провела в Рязани и селе Дядьково Рязанского района рейды, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов. Во время проверок специалисты установили, что контейнерные площадки повреждены. Кроме того, на них складировали строительные и древесные отходы. Крупногабаритный мусор вовремя не вывезли.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе провела в Рязани и селе Дядьково Рязанского района рейды, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Инспекторы обследовали придомовые территории 28 улиц Рязани, а также ряда переулков и проездов.

Во время проверок специалисты установили, что контейнерные площадки повреждены. Кроме того, на них складировали строительные и древесные отходы. Крупногабаритный мусор вовремя не вывезли.

Более 40 управляющим организациям выдадут предостережения.