Более 150 жителей Рязанской области подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга

Отмечается, что статистика представлена за 4 года. Всего за это время в проекте приняли участие около 30 000 человек по всей стране. Из них 23 человека уже прошли процедуру донации и стали реальными донорами костного мозга.