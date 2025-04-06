Кража мотоцикла в Рязани попала на видео

Владелец мотоцикла заявил, что кража произошла в Недостоеве 4 апреля в 23:40. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Молодой человек сначала ходил вокруг мотоцикла, а затем снял с него чехол и укатил в неизвестном направлении. Пострадавший попросил о помощи в поиске вора.