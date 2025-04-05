Вокальный ансамбль из Рязани выступил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Вокальный ансамбль «Мама Джаз» исполнил песню «Пусть не меркнут огни ваших радостных глаз» из фильма «Карнавал». Артистки набрали 65 баллов из 100. В финал им не удалось пройти.