В Рязани сбили пешехода

ДТП произошло 4 апреля, примерно в 21:30-22:00, на пересечении улиц Татарской и 2-й Линии. По словам очевидцев, на пешеходном переходе водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину. Отмечается, что последний пострадал. Официально информацию не комментировали.

В Рязани сбили пешехода. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло 4 апреля, примерно в 21:30-22:00, на пересечении улиц Татарской и 2-й Линии.

По словам очевидцев, на пешеходном переходе водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину. Отмечается, что последний пострадал.

Всех, кто стал свидетелем аварии, попросили писать автору поста в личные сообщения в «ВК».

Официально информацию не комментировали.