В Рязани сбили пешехода
ДТП произошло 4 апреля, примерно в 21:30-22:00, на пересечении улиц Татарской и 2-й Линии. По словам очевидцев, на пешеходном переходе водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину. Отмечается, что последний пострадал. Официально информацию не комментировали.
В Рязани сбили пешехода. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло 4 апреля, примерно в 21:30-22:00, на пересечении улиц Татарской и 2-й Линии.
По словам очевидцев, на пешеходном переходе водитель автомобиля Chevrolet сбил мужчину. Отмечается, что последний пострадал.
Всех, кто стал свидетелем аварии, попросили писать автору поста в
Официально информацию не комментировали.