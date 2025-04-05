Более 1000 человек вышли на субботник в Рязани
В нем приняло участие более 1000 человек. Всего убрали более 700 кубометров различного мусора, сухой листвы и древесных отходов. Вывоз мусора продолжается. Следующий субботник запланирован на 12 апреля.
В Рязани 5 апреля провели второй городской субботник. В нем приняло участие более 1000 человек. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Всего убрали более 700 кубометров различного мусора, сухой листвы и древесных отходов. Вывоз мусора продолжается.
Следующий субботник запланирован на 12 апреля.