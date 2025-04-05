В небе над Рязанью развернули самолет
Инцидент произошел 4 апреля в 8:20. Самолет выполнял рейс Москва — Волгоград. Экипаж доложил о проблеме с электросистемой. Пилот решил вернуться в Шереметьево. В 08:35 в аэропорту объявляли сигнал тревоги, код «Синий».
В 30 км от Рязани развернули самолет «Победы». Об этом сообщили в Telegram-канале «AVIAINCIDENT».
Инцидент произошел 4 апреля в 8:20. Самолет выполнял рейс Москва — Волгоград. Экипаж доложил о проблеме с электросистемой. Пилот решил вернуться в Шереметьево.
В 08:35 в аэропорту объявляли сигнал тревоги, код «Синий».