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В небе над Рязанью развернули самолет
Инцидент произошел 4 апреля в 8:20. Самолет выполнял рейс Москва — Волгоград. Экипаж доложил о проблеме с электросистемой. Пилот решил вернуться в Шереметьево. В 08:35 в аэропорту объявляли сигнал тревоги, код «Синий».

В 30 км от Рязани развернули самолет «Победы». Об этом сообщили в Telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Инцидент произошел 4 апреля в 8:20. Самолет выполнял рейс Москва — Волгоград. Экипаж доложил о проблеме с электросистемой. Пилот решил вернуться в Шереметьево.

В 08:35 в аэропорту объявляли сигнал тревоги, код «Синий».