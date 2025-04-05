В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за травлю

Депутат отметил, что проект предполагает меры ответственности для агрессоров и для тех, кто на постоянной основе занимается буллингом, с возможностью изменения их формата обучения и привлечения родителей к этому процессу.

В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения или на домашнюю форму обучения за травлю. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ТАСС 5 апреля.

По словам автора инициативы, возможность перевода школьников обсуждается в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей.

Депутат отметил, что проект предполагает меры ответственности для агрессоров и для тех, кто на постоянной основе занимается буллингом, с возможностью изменения их формата обучения и привлечения родителей к этому процессу.