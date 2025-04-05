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Мать пятерых детей родила двойню в Рязани
Рязанка родила двух мальчиков. Один из них весил 2 770 граммов, другой — 2 580 граммов. Мать и дети чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением специалистов перинатального центра. Всего в семье теперь семеро детей — трое мальчиков и четыре девочки.

Мать пятерых детей родила двойню в Рязани. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба перинатального центра в соцсетях.

Рязанка родила двух мальчиков. Один из них весил 2 770 граммов, другой — 2580 граммов.

Мать и дети чувствуют себя хорошо. Они находятся под наблюдением специалистов перинатального центра.

Всего в семье теперь семеро детей — трое мальчиков и четыре девочки.

Фото: группа Рязанского областного перинатального центра в «ВК»