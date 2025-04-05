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Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев стал фигурантом уголовного дела
Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С ним несколько дней проводят следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь и в Москве. Процессуальный статус его неизвестен. Однако, как рассказали источники «Ъ» в правоохранительных органах, в результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом. Уточняется, что пост Евгений Куйвашев покинул неделю назад.

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом 4 апреля сообщил «Ъ» со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что с Кувайшевым несколько дней проводят следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь и в Москве.

Процессуальный статус его неизвестен. Однако, как рассказали источники «Ъ» в правоохранительных органах, в результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.

Уточняется, что Евгений Куйвашев покинул пост неделю назад. Причина отставки неизвестна. Информация о том, что экс-губернатор Свердловской области стал то ли свидетелем, то ли подозреваемым в уголовном деле о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), начала распространяться в Екатеринбурге 3 апреля. Однако официально информацию не комментировали.

Фото: официальный сайт правительства Свердловской области