Депутат Госдумы предложил убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

В России предложили запретить солонки и сахарницы на столах в общепите. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков,
Он призвал Роспотребнадзор запретить размещать сахар и соль на столах в местах общепита. Все из-за того, что в России распространены ожирение и диабет из-за неправильного питания, говорится в публикации.
«Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отметил Даванков.
Он уточнил, что солонки и сахарницы в заведениях нужно предоставлять только по запросу посетителя.
Соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор.