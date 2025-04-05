Депутат Госдумы предложил убрать солонки и сахарницы со столов в общепитах

Он призвал Роспотребнадзор запретить размещать сахар и соль на столах в местах общепита. Все из-за того, что в России распространены ожирение и диабет из-за неправильного питания. «Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отмечает Даванков. Он уточнил, что солонки и сахарницы в заведениях нужно предоставлять только по запросу посетителя. Соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор.

В России предложили запретить солонки и сахарницы на столах в общепите. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщило 5 апреля РИА Новости.

Он призвал Роспотребнадзор запретить размещать сахар и соль на столах в местах общепита. Все из-за того, что в России распространены ожирение и диабет из-за неправильного питания, говорится в публикации.

«Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов», — отметил Даванков.

Он уточнил, что солонки и сахарницы в заведениях нужно предоставлять только по запросу посетителя.

Соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор.