Циклон, который принесет снег в Рязанскую область, начал формироваться

«Циклон, который завтра [6 апреля] принесет снегопады на ЕТР, уже начинает формироваться с центром в районе Брянской области», — отметил синоптик. Ранее стало известно, что в выходные в Рязанской области может сформироваться снежный покров.