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Циклон, который принесет снег в Рязанскую область, начал формироваться
«Циклон, который завтра [6 апреля] принесет снегопады на ЕТР, уже начинает формироваться с центром в районе Брянской области», — отметил синоптик. Ранее стало известно, что в выходные в Рязанской области может сформироваться снежный покров.

Циклон, который принесет снег в Рязанскую область, начал формироваться. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

«Циклон, который завтра [6 апреля] принесет снегопады на ЕТР, уже начинает формироваться с центром в районе Брянской области», — отметил синоптик.

Ранее стало известно, что в выходные в Рязанской области может сформироваться снежный покров.

Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»