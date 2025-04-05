Циклон, который принесет снег в Рязанскую область, начал формироваться
«Циклон, который завтра [6 апреля] принесет снегопады на ЕТР, уже начинает формироваться с центром в районе Брянской области», — отметил синоптик. Ранее стало известно, что в выходные в Рязанской области может сформироваться снежный покров.
Циклон, который принесет снег в Рязанскую область, начал формироваться. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».
«Циклон, который завтра [6 апреля] принесет снегопады на ЕТР, уже начинает формироваться с центром в районе Брянской области», — отметил синоптик.
Ранее стало известно, что в выходные в Рязанской области может сформироваться снежный покров.
Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»