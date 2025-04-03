Вильфанд: в выходные в Рязанской области может сформироваться снежный покров

Отмечается, что в субботу, 5 апреля, температура резко понизится, а в воскресенье к вечеру начнет выпадать снег, что приведет к формированию временного снежного покрова. Снег может пролежать до следующей недели, его высота составит 3-4 см.

В выходные в Центральной России может сформироваться снежный покров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Отмечается, что в субботу, 5 апреля, температура резко понизится, а в воскресенье к вечеру начнет выпадать снег, что приведет к формированию временного снежного покрова.

Снег может пролежать до следующей недели, его высота составит 3-4 см.