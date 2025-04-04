Массовое ДТП на улице Вокзальной в Рязани устроил пьяный водитель

Напомним, авария случилась 3 апреля вблизи дома № 5 по улице Вокзальная. 38-летний пьяный рязанец за рулем автомобиля Opel столкнулся с автомобилями Kia под управлением 18-летнего жителя Рязанского района и Hyundai под управлением 22-летней рязанки. В результате аварии все три водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Массовое ДТП на улице Вокзальной в Рязани устроил пьяный водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, авария случилась 3 апреля вблизи дома № 5 по улице Вокзальная. 38-летний пьяный рязанец за рулем автомобиля Opel столкнулся с автомобилями Kia под управлением 18-летнего жителя Рязанского района и Hyundai под управлением 22-летней рязанки.

В результате аварии все три водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с моментом ДТП.