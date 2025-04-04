Экс-глава ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль стала директором школы № 67
Подоль назначили на должность 7 марта. Отмечается, что она является доцентом и кандидатом географических наук. Напомним, до назначения Светлана Подоль 6 лет руководила женским футбольным клубом «Рязань-ВДВ». Она покинула должность 1 марта.
Экс-глава ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль стала директором школы № 67. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Подоль назначили на должность 7 марта. Отмечается, что она является доцентом и кандидатом географических наук.
Напомним, до назначения Светлана Подоль 6 лет руководила женским футбольным клубом «Рязань-ВДВ». Она покинула должность 1 марта.