Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль покинула должность

Она была руководителем футбольного клуба с февраля 2018 года.

Директор ЖФК «Рязань-ВДВ» покинула должность. Об этом сообщается в группе команды «ВКонтакте».

Светлана Подоль была руководителем футбольного клуба с февраля 2018 года.

«Мы не стояли на месте, развивались. Многое можно вспомнить. Это и чемпионство — серебро молодежной лиги, финалы Кубка России. Нам вместе удалось сохранить клуб и продолжить его существование. Надеюсь, что и дальше клуб будет процветать», — сказала Подоль.

Отмечается, что она переходит на другую должность.