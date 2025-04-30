ВСУ атаковали БПЛА город в Курской области
ВСУ атаковали БПЛА город Рыльск Курской области. Об этом 30 апреля сообщила «База».
Со ссылкой на слова врио губернатора региона Александра Хинштейна отмечается, что в результате атаки по пригороду Рыльска повреждены три двухэтажных жилых дома, один частный дом и здание детского сада.
Уточняется, что пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, их задело осколками разбитых стекол. Им диагностировали резано-ушибленные ранения головы, а также верхних и нижних конечностей.
Еще один пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался.