Врачи рассказали рязанцам о пользе кофе

Отмечается, что кофеин влияет на работу кишечника. С одной стороны, он может увеличивать моторную активность кишечника, что способствует более быстрому продвижению пищи через пищеварительный тракт. С другой стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшать пищеварение. Также в кофе содержатся антиоксиданты. По словам врача, они могут снижать воспаление в кишечнике.

Врачи рассказали рязанцам о пользе кофе. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на гастроэнтеролога Нурию Дианову.

Отмечается, что кофеин влияет на работу кишечника. С одной стороны, он может увеличивать моторную активность кишечника, что способствует более быстрому продвижению пищи через пищеварительный тракт.

С другой стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшать пищеварение.

Также в кофе содержатся антиоксиданты. По словам врача, они могут снижать воспаление в кишечнике.

Кроме того, умеренное потребление кофе при компенсированном циррозе печени помогает влиять на обратное развитие фиброза в тканях печени.