Владельцев отечественных авто предупредили о мошенниках
Компания сообщила, что в даркнете появились базы с персональными данными владельцев российских авто. Отмечается, что в появившемся файле есть сведения о 32 тысячах владельцев Lada. «АвтоВАЗ» рекомендует критически относиться к «внезапным сообщениям от неизвестных адресатов». В компании считают, что личные данные могли быть собраны по частным объявлениям о продаже авто.
Владельцев отечественных авто предупредили о мошенниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «АвтоВАЗ».
Компания сообщила, что в даркнете появились базы с персональными данными владельцев российских авто. Отмечается, что в появившемся файле есть сведения о 32 тысячах владельцев Lada.
«АвтоВАЗ» рекомендует критически относиться к «внезапным сообщениям от неизвестных адресатов». В компании считают, что личные данные могли быть собраны по частным объявлениям о продаже авто.