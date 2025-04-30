В Ставропольском крае цыгане напали на полицейских

В Ставропольском крае цыгане напали на полицейских на кладбище. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Отмечается, что местные жители вызвали силовиков на кладбище «Дормаш» и заявили, что «цыгане» ведут себя неподобающим образом, распивают алкогольные напитки и мешают им поминать родственников.

На месте оказалось несколько десятков представителей цыганской диаспоры, которые установили стол у одной из могил. Сотрудники полиции призвали их покинуть кладбище, но те отказались.

Один из мужчин обвинил силовиков в «нацизме». Когда сотрудник полиции попытался его задержать, началась драка. В итоге три полицейских получили травмы, а троих представителей диаспоры задержали.

Возбуждено уголовное дело.