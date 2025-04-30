В сквере Маргелова в Рязани 1 мая откроется музыкальная площадка
В среду, 30 апреля, в сквере прошла уборка в рамках весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству. Там привели в порядок плафоны, убрали старые деревья и обновили краску на лавочках. 1 мая в 11:40 в сквере откроется музыкальная площадка «Рязань — столица ВДВ». Она будет работать каждый день с 12:00 до 18:00.
В сквере Маргелова в Рязани 1 мая откроется музыкальная площадка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В среду, 30 апреля, в сквере прошла уборка в рамках весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству. Там привели в порядок плафоны, убрали старые деревья и обновили краску на лавочках.
1 мая в 11:40 в сквере откроется музыкальная площадка «Рязань — столица ВДВ». Она будет работать каждый день с 12:00 до 18:00.