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В рязанском агроуниверситете прошел День компании «ЭкоНива»

В рязанском агроуниверситете прошел День компании «ЭкоНива». Об этом сообщает пресс-служба университета.

Мероприятие состоялось 28 апреля. Его целью стало ознакомление с деятельностью крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива» и предоставление возможности углубленного изучения вопросов агробизнеса.

День начался со знакомства студентов с деятельностью компании «ЭкоНива». Представители компании рассказали о структуре организации, основных направлениях и принципах деятельности, о производственной базе. Также до участников мероприятия сотрудники компании постарались донести актуальную информацию о проектах компании, вакансиях и перспективах работы в крупнейшем молочном холдинге страны.

Отмечается, что при проведении образовательного интенсива студентам предстояло проанализировать продукцию «ЭкоНивы», придумать новый продукт и полностью описать процесс производства данного продукта с расчетом экономической эффективности. Также учащиеся смогли продегустировать продукцию, производимую на предприятиях компании.

«"День ЭкоНивы» — очередное подтверждение тому, что такое взаимодействие будет способствовать дальнейшему росту качества образования, подготовке и привлечению в АПК активных, с новыми идеями и подходами молодых людей, так необходимых отрасли", — отметили в вузе.