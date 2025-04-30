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В Рязанской области замедлилась инфляция
На это повлияло укрепление рубля и расширение предложения по отдельным продуктам. Цены снизились на куриные яйца. Во-первых, увеличилось их производство, в том числе на рязанских предприятиях. Во-вторых, яйца включили в перечень социально-значимых продовольственных товаров, это позволило снизить цены в рознице. Кофе в регионе подорожал, потому что сократилось производство на мировом рынке. Зависимые от импорта непродовольственные товары в марте подешевели.

В Рязанской области замедлилась инфляция. В марте показатель составил 10,55%. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что в марте цены в Рязанской области выросли меньше, чем в феврале. На это повлияло укрепление рубля и расширение предложения по отдельным продуктам.

Цены снизились на куриные яйца. Во-первых, увеличилось их производство, в том числе на рязанских предприятиях. Во-вторых, яйца включили в перечень социально-значимых продовольственных товаров, это позволило снизить цены в рознице.

Кофе в регионе подорожал. Сократилось производство на мировом рынке.

Зависимые от импорта непродовольственные товары в марте подешевели. Уточняется, что укрепление рубля отражается на стоимости телефонов, телевизоров, смарт-часов и ноутбуков. Цены на них были ниже, чем в феврале.

Значительнее всего в марте подорожали услуги. По данным регионального отделения Банка России, в регионе выросли цены на путевки в дома отдыха и пансионаты из-за развития внутреннего туризма.

«Сегодня годовая инфляция еще существенно выше цели. Но под воздействием денежно-кредитной политики Банка России она продолжит снижаться. По прогнозам регулятора, высокий уровень ключевой ставки обеспечит замедление текущих темпов роста цен до 4% к концу этого года и позволит закрепить инфляцию на 4% в будущем», — отмечает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.