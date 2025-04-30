В Рязанской области выросли зарплаты в сфере IT

Отмечается, что средний доход местного ИТ-специалиста вырос на 6 тысяч рублей и достиг 66 тысяч. Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» с 90 тысяч. Изменились за год и требования к айтишникам. Так, работодатели стали на 16% чаще искать ИТ-специалистов, готовых трудиться на удаленке. Более того, работа на удаленке в ИТ-сфере стала еще более выгодной: если в 2024 году удаленщикам готовы были платить 81,3 тысячи рублей, то сейчас уже 103 тысячи.

В Рязанской области выросли зарплаты в сфере IT. Об этом пишет HH.RU.

Отмечается, что средний доход местного ИТ-специалиста вырос на 6 тысяч рублей и достиг 66 тысяч.

Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» с 90 тысяч.

Изменились за год и требования к айтишникам. Так, работодатели стали на 16% чаще искать ИТ-специалистов, готовых трудиться на удаленке. Более того, работа на удаленке в ИТ-сфере стала еще более выгодной: если в 2024 году удаленщикам готовы были платить 81,3 тысячи рублей, то сейчас уже 103 тысячи.

Компании стали чаще на 5% искать айтишников-вахтовиков, увеличив среднюю зарплату для таких специалистов на 40 тысяч рублей.