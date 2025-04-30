В Рязанской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина
Авария случилась 29 апреля на 195 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По предварительной информации, 30-летний житель Волгограда на легковушке столкнулся с грузовым автомобилем «Валдай» под управлением 58-летнего жителя Белгородской области. В результате происшествия водитель большегруза с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась 29 апреля на 195 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По предварительной информации, 30-летний житель Волгограда на легковушке столкнулся с грузовым автомобилем «Валдай» под управлением 58-летнего жителя Белгородской области.
В результате происшествия водитель большегруза с травмами обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.