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В Рязанской области установят дополнительные контейнеры для мусора в праздники
Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост провел заседание рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Обсуждалась ситуация с увеличением объема ТКО в период майских праздников. «По итогам совещания во избежание переполнения и захламления контейнерных площадок решено установить дополнительные контейнеры во всех муниципальных образованиях области, скорректировать график вывоза мусора, принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к контейнерным площадкам там, где он затруднен», — отметили в посте.

В Рязанской области установят дополнительные контейнеры для мусора в праздники. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост провел заседание рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обсуждалась ситуация с увеличением объема ТКО в период майских праздников.

«По итогам совещания во избежание переполнения и захламления контейнерных площадок решено установить дополнительные контейнеры во всех муниципальных образованиях области, скорректировать график вывоза мусора, принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к контейнерным площадкам там, где он затруднен.

Утвержден план мероприятий, назначены ответственные исполнители и даны рекомендации», — заключили в посте.

Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62»