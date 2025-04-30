В Рязанской области установят дополнительные контейнеры для мусора в праздники. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».
Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост провел заседание рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обсуждалась ситуация с увеличением объема ТКО в период майских праздников.
«По итогам совещания во избежание переполнения и захламления контейнерных площадок решено установить дополнительные контейнеры во всех муниципальных образованиях области, скорректировать график вывоза мусора, принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда спецтехники к контейнерным площадкам там, где он затруднен.
Утвержден план мероприятий, назначены ответственные исполнители и даны рекомендации», — заключили в посте.
Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62»