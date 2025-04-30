В Рязанской области неизвестные выбросили котят на оживленную трассу
Животных спасли. Волонтеры разыскивают котятам новый дом. «Неравнодушная девушка забрала коробку и не знает, что с ними делать. Кто может помочь, откликнитесь, пожалуйста», — отметили в посте. Уточнить информацию можно по номеру +7 (920) 967-31-84.
В Рязанской области неизвестные выбросили котят на оживленную трассу. Об этом сообщает паблик «Zooalert».
Животных спасли. Волонтеры разыскивают котятам новый дом.
«Неравнодушная девушка забрала коробку и не знает, что с ними делать. Кто может помочь, откликнитесь, пожалуйста», — отметили в посте.
Уточнить информацию можно по номеру