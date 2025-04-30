В Рязанской области изменится график работы почтовых отделений на праздники
Отмечается, что 1 и 9 мая станут выходными для всех отделений, кроме тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания. 30 апреля и 8 мая отделения «Почты России» закроются на час раньше.
В Рязанской области изменится график работы почтовых отделений на праздники. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
Отмечается, что 1 и 9 мая станут выходными для всех отделений, кроме тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания.
30 апреля и 8 мая отделения «Почты России» закроются на час раньше.