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В Рязани заработала горячая линия для пострадавших от укусов клещей
Горячую линию по профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся от клещей, открыли с 28 апреля. После укуса клеща рязанцы могут задать свои вопросы можно позвонив на «горячую линию»: в выходные и праздничные дни (01.05-04.05.2025г., 08.05-05.11.2025г.) по т. 92-98-07 с 10-00 ч. до 15-00 ч. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч. по т. 8-800-550-85-62; 92-98-08, 92-90-15.

В Рязани заработала горячая линия для пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Горячую линию по профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся от клещей, открыли с 28 апреля.

После укуса клеща рязанцы могут задать свои вопросы можно позвонив на «горячую линию»:

  • в выходные и праздничные дни (01.05-04.05.2025г., 08.05-05.11.2025г.) по т. 92-98-07 с 10-00 ч. до 15-00 ч.
  • в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч. по т. 8-800-550-85-62; 92-98-08, 92-90-15.

Напомним, на прошедшей неделе от укусов клещей пострадали 29 рязанцев.