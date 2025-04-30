В Рязани в пожарной части № 1 провели День открытых дверей

Перед пожарной частью № 1 выставили спецтехнику. Почувствовать себя огнеборцами могли и дети, и взрослые. Школьники поливали мишень из пожарного шланга, переодевались в форму для памятных фото, лазали по машинам, рассматривали спецоборудование. Детям также продемонстрировали работу «челюстей жизни» — прибора, с помощью которого пострадавших извлекают из автомобилей после ДТП. Кроме того, рязанцы смогли пообниматься с любвеобильной собакой Коди — спасателем людей из-под завалов.

В Рязани в пожарной части № 1 прошел День открытых дверей. В День пожарной охраны, 30 апреля, корреспондент РЗН. инфо была на мероприятии.

Перед пожарной частью № 1 выставили спецтехнику. Почувствовать себя огнеборцами могли и дети, и взрослые. Школьники поливали мишень из пожарного шланга, переодевались в форму для памятных фото, лазали по машинам, рассматривали спецоборудование.

Детям также продемонстрировали работу «челюстей жизни» — прибора, с помощью которого пострадавших извлекают из автомобилей после ДТП. Кроме того, рязанцы смогли пообниматься с любвеобильной собакой Коди — спасателем людей из-под завалов. Ей год. На настоящие вызовы Коди еще не выезжала, но, как говорит хозяйка, в обучении собака отличница. Ее взяли из приюта. Для поисково-спасательных отрядов это первый опыт, обычно там служат породистые собаки.

Руководитель дежурной смены 9-й спецпожарной части в Рязани Сергей Мараховский рассказал журналистам, что попал в МЧС случайно. Он пришел работать после службы в армии. Сергей служит уже 16 лет. Его часть отвечает за весь Рязанский район и Дашково-Песочню.

«Ты отвечаешь за 10 тысяч жизней в своем районе, о своей жизни думаешь в последнюю очередь», — поделился Мараховский.

На мероприятии он получил награду за спасение семерых человек на пожаре. 1 января примерно в 7:40 Сергей выехал на вызов по адресу Советской Армии, дом № 7, корпус 1 — там произошел пожар в квартирах на седьмом этаже.

«Мы увидели задымление, люди просили о помощи. Создали звено втроем и вывели семь человек из нескольких квартир на свежий воздух. Пожар произошел в коридоре общежития. Огонь был в тамбуре, люди были отрезаны стихией от выхода и не могли самостоятельно покинуть зону. Никого на руках выносить не пришлось — просто выводили людей.

С собой берешь спасательное устройство, подсоединяешь его к своему аппарату со сжатым воздухом, надеваешь капюшон на человека и выводишь на свежий воздух. Вот так мы со звеном вывели семь человек, в основном молодых людей, которые спали после новогодних праздников», — рассказал пожарный. Сергей Мараховский отметил, что спасатели выбрали профессию, в которой нет выходных, есть только график. Он подчеркнул, что самое сложное в работе спасателя — человеческий фактор.

«Самое тяжелое — видеть горе людей. Когда у человека беда, он может не контролировать свои эмоции и вести себя неадекватно. Поэтому нужно не терять самообладание и помогать ему, несмотря ни на что», — сказал спасатель.

По его словам, пожарным приходится быть психологом: успокаивать человека, объяснять ситуацию и спасать его. Ведь в чрезвычайной ситуации человек не всегда готов поступить правильно и часто впадает в панику.

Мараховский также рассказал, что дежурства бывают разные: иногда можно сутки практически никуда не выезжать, а иногда — постоянные вызовы. Особенно много работы в пожароопасный сезон, когда пал травы приводит к пожарам домов и дач.

На мероприятии присутствовал митрополит Рязанский и Михайловский Марк, который провел благодарственный молебен. Также с профессиональным праздником спасателей поздравила первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова.

«В душе у вас горячее сердце, которое бьется и переживает за всех тех, кого вы спасаете из огня. Я желаю вам здоровья, благополучия, сухих рукавов и поменьше шлангов в коллективе», — сказала Рослякова.

Всего на торжественной части мероприятия наградили 18 человек. Еще четырем присвоили звания.