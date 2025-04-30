В Рязани юбилейный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет с 12 по 18 сентября

В Рязани юбилейный международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет с 12 по 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба театра кукол.
Фестиваль пройдет с 12 по 18 сентября 2025 года. В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Специальная программа «Восток+" получила поддержку президентского фонда культурных инициатив. Проект «Восток+" включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Все дело в театре».
Программа «Путь на Восток» включает спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы -театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.
Программа «Все дело в театре» разработана для лидеров и руководителей театров кукол. На этой площадке профессионалы будут вести диалог, создавать новые проекты и вместе выбирать, куда двигаться в будущем. В рамках программы на деловую встречу соберутся президенты национальных центров UNIMA (Международный союз деятелей театров кукол), а также будут представлены результаты исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах».
Также на фестивале будет работать IV Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна» и две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков.
Участники ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:
- Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»,
- Театр кукол им. А. К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»,
- Театр кукол им. С. В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»,
- Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включён»,
- Иркутский областной театр кукол «Аистенок», спектакль «Братец Лис & Братец Кролик»,
- Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»,
- Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»,
- Театр кукол «Гулливер», Курган, спектакль «Баллада о маленьком буксире»,
- Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»,
- Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Черная речка»,
- Нижегородский академический театр кукол, спектакль «Снег в июле»,
- Маленький театр кукол, Балашиха, спектакль «Капитанская дочка»,
- Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»,
- Teatro dei Burattini, Италия, Милан, спектакль «Farse Meneghine».
Участники проекта «ВОСТОК+" в рамках XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:
- Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна,
- Театр кукол Ругао, Китай,
- Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Colors of Heritage: Waves of Dance with Puppetry from the Indian State of Rajasthan»,
- Théâtre de Marconte, Конго, Киншаса, спектакль «Kuakidila kua Mukulalakaja»,
- Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Ali Qushchi»,
- Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолетики»,
- Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է",
- Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавловск, спектакль «Благодарный журавль»,
- Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ashiq»,
- Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Folguedos das Alagoas — Sentimentos e Expressões da Nossa Gente».
Положение о фестивале, детали, историю можно найти на сайте
Справка:
«Рязанские смотрины» — старший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. Афишу фестиваля украшают лучшие спектакли известных российских театров кукол и зарубежных коллективов. «Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей.