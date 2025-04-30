В Рязани юбилейный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет с 12 по 18 сентября

Фестиваль пройдет с 12 по 18 сентября 2025 года. В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Специальная программа «Восток+" получила поддержку президентского фонда культурных инициатив. Проект «Восток+" включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Все дело в театре». Программа «Путь на Восток» включает спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы -театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

В Рязани юбилейный международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» пройдет с 12 по 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба театра кукол.

Фестиваль пройдет с 12 по 18 сентября 2025 года. В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Специальная программа «Восток+" получила поддержку президентского фонда культурных инициатив. Проект «Восток+" включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Все дело в театре».

Программа «Путь на Восток» включает спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы -театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

Программа «Все дело в театре» разработана для лидеров и руководителей театров кукол. На этой площадке профессионалы будут вести диалог, создавать новые проекты и вместе выбирать, куда двигаться в будущем. В рамках программы на деловую встречу соберутся президенты национальных центров UNIMA (Международный союз деятелей театров кукол), а также будут представлены результаты исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах».

Также на фестивале будет работать IV Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна» и две лаборатории, организованные совместно с ГИТИСом: лаборатория для молодых режиссеров-кукольников и лаборатория для театральных критиков.

Участники ХХ Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»,

Театр кукол им. А. К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»,

Театр кукол им. С. В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»,

Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включён»,

Иркутский областной театр кукол «Аистенок», спектакль «Братец Лис & Братец Кролик»,

Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»,

Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»,

Театр кукол «Гулливер», Курган, спектакль «Баллада о маленьком буксире»,

Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»,

Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Черная речка»,

Нижегородский академический театр кукол, спектакль «Снег в июле»,

Маленький театр кукол, Балашиха, спектакль «Капитанская дочка»,

Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»,

Teatro dei Burattini, Италия, Милан, спектакль «Farse Meneghine».

Участники проекта «ВОСТОК+" в рамках XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяна,

Театр кукол Ругао, Китай,

Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Colors of Heritage: Waves of Dance with Puppetry from the Indian State of Rajasthan»,

Théâtre de Marconte, Конго, Киншаса, спектакль «Kuakidila kua Mukulalakaja»,

Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Ali Qushchi»,

Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолетики»,

Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է",

Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавловск, спектакль «Благодарный журавль»,

Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ashiq»,

Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Folguedos das Alagoas — Sentimentos e Expressões da Nossa Gente».

Положение о фестивале, детали, историю можно найти на сайте Рязанского театра кукол .

Справка:

«Рязанские смотрины» — старший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. Афишу фестиваля украшают лучшие спектакли известных российских театров кукол и зарубежных коллективов. «Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей.