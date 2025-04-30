В Рязани на остановке девушка упала и потеряла сознание
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 30 апреля, на площади Свободы. «Девушка упала и ударилась головой. На предложение вызвать скорую, мужчина ответил агрессивно. В итоге очевидцы вызвали врачей», — написал автор.
В Рязани на остановке девушка упала и потеряла сознание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 30 апреля, на площади Свободы.
«Девушка упала и ударилась головой. На предложение вызвать скорую, мужчина, который был с ней, ответил агрессивно. В итоге очевидцы вызвали врачей», — написал автор.