В России снова подорожали услуги такси

Средняя стоимость 1 км пути в марте 2025 года достигла 45,03 руб. (плюс 11,5% к прошлогоднему уровню). Отмечается, что средний чек за поездку в такси в первые месяцы года составил 624 руб. (+8%), а в Москве — 841 руб. (+9%). Подорожание связано с ростом операционных расходов перевозчиков и дефицитов водителей, усугубленным новыми требованиями. 78% таксопарков сталкиваются с нехваткой кадров.

В России снова подорожали услуги такси. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя стоимость 1 км пути в марте 2025 года достигла 45,03 руб. (плюс 11,5% к прошлогоднему уровню).

Отмечается, что средний чек за поездку в такси в первые месяцы года составил 624 руб. (+8%), а в Москве — 841 руб. (+9%). Подорожание связано с ростом операционных расходов перевозчиков и дефицитов водителей, усугубленным новыми требованиями. 78% таксопарков сталкиваются с нехваткой кадров.

Эксперты опасаются, что замедление роста цен в секторе против прошлогодних 12-14% может оказаться временным явлением — если будет одобрена законодательная инициатива о принудительном переводе таксопарков на российские автомобили.