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В России хотят повысить МРОТ до 34 тысяч рублей
Отмечается, что они внесут законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года могут увеличить минимальный размер оплаты труда на 12 тысяч рублей. Сейчас МРОТ составляет 22,4 тысячи. Также депутаты предлагают установить минимальный почасовой уровень оплаты труда на условиях неполного рабочего дня в размере 300 рублей. А еще проводить ежегодную индексацию такого оклада исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В России хотят повысить МРОТ до 34 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутатов Госдумы.

Отмечается, что они внесут законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года могут увеличить минимальный размер оплаты труда на 12 тысяч рублей.

Сейчас МРОТ составляет 22,4 тысячи.

Также депутаты предлагают установить минимальный почасовой уровень оплаты труда на условиях неполного рабочего дня в размере 300 рублей.

А еще проводить ежегодную индексацию такого оклада исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.