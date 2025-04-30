В праздники коммунальные службы в Рязани перейдут на усиленный режим работы

Чтобы объекты бесперебойно функционировали, в городе организовали дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад. Специалисты проверили готовность техники, подготовили необходимые инструменты, оборудование и запас материалов. На предприятии «Водоканала» усилили работу всех служб для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения, а также повышения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Назначены дежурные по всем участкам водопровода и канализации в каждом районе города.

В майские праздники ресурсоснабжающие организации переходят на усиленный режим работы из-за увеличения нагрузки на коммунальные сети. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба горадминистрации.

Чтобы объекты бесперебойно функционировали, в городе организовали дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад. Специалисты проверили готовность техники, подготовили необходимые инструменты, оборудование и запас материалов.

На предприятии «Водоканала» усилили работу всех служб для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения, а также повышения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Назначены дежурные по всем участкам водопровода и канализации в каждом районе города.

Дежурят инженерные и ремонтные службы, а также специалисты по безопасности, энергетике, автоматики, снабжению и диспетчеризации. 18 сотрудников обеспечивают непрерывную работу на предприятии в праздничные дни.

Для оперативного реагирования на возможные аварии и поломки ежедневно задействуются грузовики, экскаваторы, крановые установки, автоподъемники, тракторы, автомобили со спецоборудованием. Количество используемой техники варьируется от 16 до 20 единиц в день.

На МУП «РМПТС» сформировали бригады, оснащенные спецтехникой. В распоряжении специалистов есть «ГАЗели», экскаваторы, автокран, АРТК, самосвал, трактор МТЗ для откачки.

В случае возникновения проблем рязанцам рекомендовали обращаться: