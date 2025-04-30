В Мемориальном парке в Рязани высадили деревья
Деревья высадили в рамках озеленения парка как части проводимого там капитального ремонта мемориала. В акции участвовали первый заместитель главы муниципального образования, председателя гордумы Антон Астафьев, глава горадминистрации Виталий Артемов, замглавы рязанской мэрии Олег Самсонов, депутаты, курсанты, юнармейцы, а также один из основоположников парка, архитектор Анатолий Буслаков.
В среду, 30 апреля, в Мемориальном парке высадили туи. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Деревья высадили в рамках озеленения парка как части проводимого там капитального ремонта мемориала.
В акции участвовали первый заместитель главы муниципального образования, председателя гордумы Антон Астафьев, глава горадминистрации Виталий Артемов, замглавы рязанской мэрии Олег Самсонов, депутаты, курсанты, юнармейцы, а также один из основоположников парка, архитектор Анатолий Буслаков.