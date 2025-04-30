В мае Землю накроет затяжная магнитная буря
Судя по прогнозам, сильная магнитная буря продлится на протяжении всего месяца. Ее кратковременное ослабление ожидается 15 мая, но затем интенсивность вновь возрастает. Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головные боли и упадок сил. Врачи советуют больше отдыхать и пить достаточное количество воды, чтобы облегчить самочувствие
В мае Землю накроет затяжная магнитная буря. Об этом сообщает портал my-kalendar.
Судя по прогнозам, сильная магнитная буря продлится на протяжении всего месяца. Ее кратковременное ослабление ожидается 15 мая, но затем интенсивность вновь возрастает.
Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головные боли и упадок сил. Врачи советуют больше отдыхать и пить достаточное количество воды, чтобы облегчить самочувствие