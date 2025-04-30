В Клепиковский район прилетели цапли
Белых цапель заметили недалеко от деревни Задне-Пилево. «Птица в здешний краях не редкая, но близко человека не подпускает. Всего я увидела четырех птиц, две, что были поближе, сразу улетели, а оставшихся успела рассмотреть и сфотографировать», — рассказала местная жительница.
В Клепиковский район прилетели цапли. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Белых цапель заметили недалеко от деревни Задне-Пилево.
«Птица в здешний краях не редкая, но близко человека не подпускает. Всего я увидела четырех птиц, две, что были поближе, сразу улетели, а оставшихся успела рассмотреть и сфотографировать», — рассказала местная жительница.