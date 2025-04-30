В центре Рязани у заброшенного дома обрушилась крыша
Отмечается, что ЧП случилось в доме № 16Б на проезде Грибоедова. «Из городских служб приехали только электрики — освободили провода. Больше никому нет дела. Ограждение смяло, мусоровоз теперь не может проехать», — написал автор.
В центре Рязани у заброшенного дома обрушилась крыша. Об этом сообщают жители в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Отмечается, что ЧП случилось в доме № 16Б на проезде Грибоедова.
«Из городских служб приехали только электрики — освободили провода. Больше никому нет дела. Ограждение смяло, мусоровоз теперь не может проехать», — написал автор.