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В 2025 году в Рязанской области 348 человек заболели сахарным диабетом
Всего в Рязанской области сахарным диабетом 1 и 2 типа болеют 46 905 человек. Из них 348 пациентов узнали о заболевании в первом квартале 2025 года после диспансеризации. Отмечается, что из-за отсутствия симптомов человек может не знать о диабете несколько лет. «Главные факторы риска заболевания — лишний вес и наследственность. Они влияют на возможность заболеть, но диагностировать диабет могут у каждого. Как он отразится на качестве жизни, зависит от самого пациента. Главное, чему он должен научиться — контроль показателей крови», — отметили в посте.

В Рязанской области за первый квартал 2025 года 348 человек заболели сахарным диабетом. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Всего в Рязанской области сахарным диабетом 1 и 2 типа болеют 46 905 человек. Из них 348 пациентов узнали о заболевании в первом квартале 2025 года после диспансеризации.

Отмечается, что из-за отсутствия симптомов человек может не знать о диабете несколько лет.

«Главные факторы риска заболевания — лишний вес и наследственность. Они влияют на возможность заболеть, но диагностировать диабет могут у каждого. Как он отразится на качестве жизни, зависит от самого пациента. Главное, чему он должен научиться — контроль показателей крови», — отметили в посте, добавив, что рязанцам с диабетом для этого выдают тест-полоски. В этом году закупили 100 тысяч упаковок.

Кроме того, пациентам назначают обучение в школе сахарного диабета. Там проводят занятия для детей с родителями и взрослых. Врач-эндокринолог и медицинская сестра обучают основам питания, контроля показателей крови, рассказывают, что делать, чтобы предотвратить негативные последствия для здоровья.

Уточняется, что такие школы открыты по всей Рязанской области. Всего их 21, в 2025 году в них прошли обучение 1653 человека.