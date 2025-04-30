Торговая сеть «Магнит» выкупит премиальные супермаркеты «Азбука вкуса»
Сумма сделки может составить около 30-35 млрд рублей. На такую покупку в последние годы также претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова. Под контроль «Магнита» перейдут 170 магазинов ретейлера, фабрики-кухни в обеих столицах и распределительные центры. По данным аналитиков, это «придаст новый импульс расширению сети», в том числе в городах-миллионниках. Первый супермаркет «Азбуки вкуса» открылся в 1997 году на Павелецкой.
Торговая сеть «Магнит» выкупит премиальные супермаркеты «Азбука вкуса». Об этом пишет РБК.
Сумма сделки может составить около 30-35 млрд рублей. На такую покупку в последние годы также претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Под контроль «Магнита» перейдут 170 магазинов ретейлера, фабрики-кухни в обеих столицах и распределительные центры. По данным аналитиков, это «придаст новый импульс расширению сети», в том числе в городах-миллионниках.
Первый супермаркет «Азбуки вкуса» открылся в 1997 году на Павелецкой.