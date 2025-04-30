Синоптики назвали причину аномально холодной погоды в Рязанской области
Отмечается, что аномально холодная погода и порывистый ветер формируются из-за «бегущих волн» — это явление, при котором погодные условия резко меняются из-за перемещения возмущений по атмосфере. Погода в ближайшие дни не будет супермайской. Прежде всего ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра до 15 м/с.
Синоптики назвали причину аномально холодной погоды в Центральной России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Отмечается, что аномально холодная погода и порывистый ветер формируются из-за «бегущих волн» — это явление, при котором погодные условия резко меняются из-за перемещения возмущений по атмосфере.
По его словам, погода в ближайшие дни не будет супермайской. Прежде всего ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра до 15 м/с.