Синоптик рассказал россиянам о погоде в начале мая

Заключительный месяц весны будет холоднее нетипично теплого апреля. Среднемесячная норма температуры воздуха на большей части Русской равнины с большой «натяжкой» будет соответствовать климатической норме или окажется на полградуса окажется ниже ее. Основная порция холода придется на первую декаду мая, когда показатели термометров будут на 2-3 градуса ниже средних значений. Осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного.

Синоптик рассказал россиянам о погоде в начале мая. Об этом в среду, 30 апреля, в своем Telegram-канале написал Евгений Тишковец.

По его словам, заключительный месяц весны будет холоднее нетипично теплого апреля. Среднемесячная норма температуры воздуха на большей части Русской равнины с большой «натяжкой» будет соответствовать климатической норме или окажется на полградуса окажется ниже ее.

Основная порция холода придется на первую декаду мая, когда показатели термометров будут на 2-3 градуса ниже средних значений. Осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного. Вероятность локальных заморозков в Центральной России сохранится в течение первой пятидневки мая.

Далее температурный фон вернется в климатическое русло, в сумерках станет +5…+10, днем потеплеет до +15…+20. Осадков выпадет около нормы.

В третьей декаде показатели термометров останутся близкими к средним значениям метеостатистики с незначительным превышением. Ожидается недобор по осадкам — дождей выпадет не более 60-80% от нормы, что указывает на большее, чем положено, количество солнечных и сухих дней.

Тишковец добавил, что весна лишь на финишной прямой начнет масштабную подготовку к плавной передаче эстафеты метеорологическому лету, которое без задержек и своевременно стартует вместе с календарем.