Рязанец пытался задушить и обокрал односельчанина
В полицию обратился 59-летний житель Клепиковского района и рассказал, что к нему заходил 36-летний мужчина и попросил взаймы денег. Хозяин отдал посетителю одну тысячу рублей, и тот ушел. Вечером потерпевший лег спать и вскоре проснулся от того, что кто-то начал его душить. Нападавшим оказался недавний заемщик, он был пьян и требовал еще денег. Заявитель сопротивлялся, но потерял сознание. Через некоторое время он пришел в себя, обнаружил, что из кошелька пропали 8 тысяч рублей.
Рязанец пытался задушить и обокрал односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился 59-летний житель Клепиковского района и рассказал, что к нему заходил 36-летний мужчина и попросил взаймы денег. Хозяин отдал посетителю одну тысячу рублей, и тот ушел. Вечером потерпевший лег спать и вскоре проснулся от того, что кто-то начал его душить. Нападавшим оказался недавний заемщик, он был пьян и требовал еще денег. Заявитель сопротивлялся, но потерял сознание. Через некоторое время он пришел в себя, обнаружил, что из кошелька пропали 8 тысяч рублей.
Злоумышленника нашли и задержали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Жителю села грозит до 8 лет лишения свободы.