Рязанцам рассказали о погоде 1 мая
В четверг будет облачно. Местами возможен небольшой и умеренный дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, восточный, 6-11 м/с. Ночью местами ожидаются заморозки −2…+3°С, днем воздух прогреется до +10…+15°С.
Рязанцам рассказали о погоде 1 мая. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
В четверг будет облачно. Местами возможен небольшой и умеренный дождь.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, восточный, 6-11 м/с.
Ночью местами ожидаются заморозки −2…+3°С, днем воздух прогреется до +10…+15°С.